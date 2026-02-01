NEWS

Salzburg soll Monster-Angebot für Alajbegovic abgelehnt haben

Für den bosnischen Überflieger sollen kurz vor Ende des Transferfensters viele, teils hohe Angebote eingetrudelt sein. Allerdings dürften die "Bullen" nicht die alleinige Entscheidungsmacht haben.

Salzburg soll Monster-Angebot für Alajbegovic abgelehnt haben Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Kerim Alajbegovic verzauberte im Jänner ganz Europa.

Sein Doppelpack gegen den FC Basel in der Europa League lenkte viel Aufmerksamkeit auf den Shootingstar des FC Red Bull Salzburg, seine Top-Leistung gegen Aston Villa trieb das Interesse an ihm nochmal in die Höhe.

Vater verrät: "Gab zahlreiche Angebote"

Kurz vor Ende des Winter-Transferfensters sind nun gleich mehrere, teils extrem hohe Angebote für den 18-jährigen Linksaußen im Postfach von "Bullen"-Sportchef Marcus Mann eingetroffen. Das berichtet die "Bild".

"Im Winter gab es zahlreiche Angebote", verrät Papa Semin Alajbegovic dem deutschen Medium.

Ein Wechsel soll aber nie in Frage gekommen sein. Alajbegovic junior werde die Saison in Salzburg fertigspielen, dann dürfte Bayer Leverkusen die Rückkaufklausel, die laut dem "Bild"-Bericht bei nur sechs Millionen Euro liegen soll, aktivieren.

Salzburg wohl nicht mit der alleinigen Entscheidungsmacht

Neben Spitzenvereinen aus Spanien und der Türkei nennt die "Bild" die italienischen Top-Klubs AS Rom, Lazio Rom, SSC Napoli und Inter Mailand als konkrete Interessen an Alajbegovic. Auch in England soll er nach seinem Auftritt in Birmingham Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben.

Demnach soll ein Römer Verein sogar ein Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro abgegeben haben. Alajbegovic selbst, Salzburg und brisanterweise auch Bayer Leverkusen - der Bosnier besitzt aktuell keinen Vertrag bei der "Werkself" - sollen abgelehnt haben.

Laut "Bild" plant Leverkusen zur kommenden Saison nämlich fest mit Alajbegovic.

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Demir vor Rapid-Rückkehr?

Transfer-Update: Demir vor Rapid-Rückkehr?

Bundesliga
4
SK Rapid blockt nächstes Millionen-Angebot ab

SK Rapid blockt nächstes Millionen-Angebot ab

Bundesliga
46
Hat Rapid bereits Bolla-Ersatz im Visier?

Hat Rapid bereits Bolla-Ersatz im Visier?

Bundesliga
25
Red Bull Salzburg verpflichtet deutschen U21-Teamspieler

Red Bull Salzburg verpflichtet deutschen U21-Teamspieler

Bundesliga
54
Transfer: ÖFB-Stürmer wird zum Medizincheck erwartet

Transfer: ÖFB-Stürmer wird zum Medizincheck erwartet

Deutsche Bundesliga
2
ÖFB-Cup heute: WAC - Red Bull Salzburg

ÖFB-Cup heute: WAC - Red Bull Salzburg

ÖFB-Cup
35
Bericht: Sturm muss Abgang von weiterer Stammkraft fürchten

Bericht: Sturm muss Abgang von weiterer Stammkraft fürchten

Bundesliga
67

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg Aston Villa FC Basel Inter Mailand Mailand Italien Spanien SSC Napoli Türkei Lazio Rom Leverkusen England Basel Kerim Alajbegovic Marcus Mann Transfermarkt