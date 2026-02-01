NEWS

Hartberg bindet seinen Rekordspieler

Die Oststeirer verlängern mit Tobias Kainz vorzeitig. Der 33-Jährige ist seit Bundesliga-Ankunft der Hartberger an Bord.

Hartberg bindet seinen Rekordspieler Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der TSV Hartberg vermeldet eine Woche vor seinem Frühjahrsauftakt positive Personal-News.

Urgestein Tobias Kainz verlängert seinen Vertrag beim TSV vorzeitig bis 2028.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Vertrag beim TSV frühzeitig verlängern konnte. Ich fühle mich in der TSV-Familie sehr wohl und werde mein Bestes geben, um den erfolgreichen Weg weiterzugehen", wird der 33-Jährige in einer Aussendung zitiert.

Kainz wechselte im Sommer 2018, also zu jener Saison, in der die Oststeirer erstmals in der Bundesliga an den Start gingen, nach Hartberg. Mit 252 Einsätzen ist er mittlerweile der Rekordspieler des TSV.

"Kainzi geht als Führungsspieler voran und ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er ist nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern auch ein Routinier mit viel Überblick für den entscheidenden Ball und den entscheidenden Pass. Sportlich wie menschlich ist er ein toller Spieler, der seit der ersten Bundesliga-Sekunde vor mittlerweile acht Jahren mit dabei ist. Er ist nicht nur auf dem Platz ein wichtiger Faktor, sondern auch in der Kabine, wo er mit seiner Erfahrung die vielen jungen Spieler unterstützt. Wir freuen uns sehr, dass die gemeinsame Reise weitergeht", ist Hartberg-Obmann Erich Korherr froh über die Verlängerung.

Mehr zum Thema

Salzburger Stürmer-Transfer soll fix sein

Salzburger Stürmer-Transfer soll fix sein

Bundesliga
4
Salzburg soll Monster-Angebot für Alajbegovic abgelehnt haben

Salzburg soll Monster-Angebot für Alajbegovic abgelehnt haben

Bundesliga
3
SK Rapid blockt nächstes Millionen-Angebot ab

SK Rapid blockt nächstes Millionen-Angebot ab

Bundesliga
47
Hat Rapid bereits Bolla-Ersatz im Visier?

Hat Rapid bereits Bolla-Ersatz im Visier?

Bundesliga
26
Hartberg mit Kantersieg im Testspiel gegen Lafnitz

Hartberg mit Kantersieg im Testspiel gegen Lafnitz

Bundesliga
4
Transfer-Update: Demir vor Rapid-Rückkehr?

Transfer-Update: Demir vor Rapid-Rückkehr?

Bundesliga
5
Last Minute! Stuttgart festigt Champions-League-Platz

Last Minute! Stuttgart festigt Champions-League-Platz

Deutsche Bundesliga

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball TSV Hartberg Erich Korherr Tobias Kainz