Hartberg bindet seinen Rekordspieler

Der TSV Hartberg vermeldet eine Woche vor seinem Frühjahrsauftakt positive Personal-News.

Urgestein Tobias Kainz verlängert seinen Vertrag beim TSV vorzeitig bis 2028.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Vertrag beim TSV frühzeitig verlängern konnte. Ich fühle mich in der TSV-Familie sehr wohl und werde mein Bestes geben, um den erfolgreichen Weg weiterzugehen", wird der 33-Jährige in einer Aussendung zitiert.

Kainz wechselte im Sommer 2018, also zu jener Saison, in der die Oststeirer erstmals in der Bundesliga an den Start gingen, nach Hartberg. Mit 252 Einsätzen ist er mittlerweile der Rekordspieler des TSV.

"Kainzi geht als Führungsspieler voran und ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er ist nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern auch ein Routinier mit viel Überblick für den entscheidenden Ball und den entscheidenden Pass. Sportlich wie menschlich ist er ein toller Spieler, der seit der ersten Bundesliga-Sekunde vor mittlerweile acht Jahren mit dabei ist. Er ist nicht nur auf dem Platz ein wichtiger Faktor, sondern auch in der Kabine, wo er mit seiner Erfahrung die vielen jungen Spieler unterstützt. Wir freuen uns sehr, dass die gemeinsame Reise weitergeht", ist Hartberg-Obmann Erich Korherr froh über die Verlängerung.