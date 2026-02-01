Salzburger Stürmer-Transfer soll fix sein

Der FC Red Bull Salzburg dürfte vor der am kommenden Freitag endenden Winter-Transferperiode noch einmal aktiv werden.

Wie das ungarische Medium "Nemzeti Sport" berichtet, soll der Wechsel von Damir Redzic von Dunajska Streda nach Salzburg fix sein. Der Transfer soll Anfang der nächsten Woche offiziell werden.

Wie der italienische Sportjournalist Lorenzo Lepore auf "X" berichtet, soll Salzburg 4,75 Millionen Euro an die Slowaken überweisen, dazu kommen mögliche Bonuszahlungen und eine Weiterverkaufsbeteiligung. Sein Vertrag in der Mozartstadt soll bis 2030 laufen.

Ersatz für Ratkov

Redzic ist ein 22-jähriger Ungar, der im vergangenen November sein Länderspieldebüt für sein Nationalteam gegeben hat. Von der slowakischen Zeitung "Sport" wurde er unter anderem aufgrund seiner sieben Meisterschaftstore zum besten Spieler der Nike Liga im Herbst gekürt.

Damit dürften die "Bullen" etwas verspätet auf den Abgang von Petar Ratkov zu Lazio Rom reagieren. Redzic ist ein pfeilschneller Offensivallrounder, der in Salzburg wohl für eine der beiden Sturm-Positionen eingeplant ist.