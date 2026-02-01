SK Rapid blockt nächstes Millionen-Angebot ab

Der SK Rapid schmettert offenbar das nächste Angebot für Rechtsverteidiger Bendeguz Bolla ab.

Wie "Sky" berichtet, gab Udinese Calcio ein Angebot für den 24‑jährigen Ungarn ab. Die Italiener wollten Bolla demnach bis Saisonende leihen und im Sommer per Kaufpflicht um rund zwei Millionen Euro fix verpflichten. Die Hütteldorfer lehnten jedoch erneut ab.

Katzer bleibt bei seiner Linie

Sportchef Markus Katzer stellte vor dem Cup-Spiel gegen Ried klar, dass Bolla im Winter kein Thema für einen Abgang sei. Zuvor lag Rapid bereits ein Angebot des ungarischen Topklubs Ferencvaros Budapest vor.

Für den Fall eines Bolla-Verkaufs wurde Rapid zuletzt mit einem neuen Rechtsverteidiger in Verbindung gebracht

Vertrag bis 2027

Bis Sommer 2027 steht der 34‑fache ungarische Teamspieler noch bei Grün-Weiß unter Vertrag. Der Rechtsverteidiger absolvierte für die Hütteldorfer bislang 73 Pflichtspiele, erzielte vier Tore und fünf Assists.

Ein Transfer im Sommer bleibt jedoch weiterhin nicht ausgeschlossen.