NEWS

Hat Rapid bereits Bolla-Ersatz im Visier?

Ein Außenverteidiger von Dinamo Zagreb wird mit einem Transfer nach Wien in Verbindung gebracht.

Hat Rapid bereits Bolla-Ersatz im Visier? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Rapid möchte in diesem Winter-Transferfenster nochmal im Angriff nachlegen.

Womöglich sieht man sich aber auch noch nach einem neuen Rechtsverteidiger um. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Bendeguz Bolla von Ferencvaros Budapest umworben werden soll.

Das sagt Rapid-Sportchef Katzer über die Bolla-Gerüchte >>>

Im Falle eines Abgangs müssten die Grün-Weißen wohl nachbessern. Deswegen bringt "Footmercato" auch einen potenziellen Ersatz ins Spiel.

Schaut Rapid nach Zagreb?

Demnach soll sich Rapid mit Ronaël Pierre-Gabriel beschäftigen. Der 27-jährige Franzose, der auf beiden Abwehrseiten zum Einsatz kommen kann, ist derzeit für Dinamo Zagreb aktiv, besitzt aktuell einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro sowie einen Vertrag bis Sommer 2026.

Allerdings dürfte ein Transfer wohl tatsächlich nur dann interessant werden, sollte Bolla Rapid noch verlassen. Neben Rapid wird auch der FC Basel als Interessent an Pierre-Gabriel genannt.

Die Rekord-Abgänge des SK Rapid

Platz 30: Marcus Pürk
Platz 29: Andreas Herzog

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Demir vor Rapid-Rückkehr?

Transfer-Update: Demir vor Rapid-Rückkehr?

Bundesliga
3
Bericht: Yusuf Demir könnte zu Rapid zurückkehren

Bericht: Yusuf Demir könnte zu Rapid zurückkehren

Bundesliga
108
Bericht: Sturm muss Abgang von weiterer Stammkraft fürchten

Bericht: Sturm muss Abgang von weiterer Stammkraft fürchten

Bundesliga
67
Verlässt Adamu den SC Freiburg?

Verlässt Adamu den SC Freiburg?

Deutsche Bundesliga
10
Red Bull Salzburg verpflichtet deutschen U21-Teamspieler

Red Bull Salzburg verpflichtet deutschen U21-Teamspieler

Bundesliga
54
Transfer-Update: Neuzugang bei Sturm, Abgang bei Salzburg

Transfer-Update: Neuzugang bei Sturm, Abgang bei Salzburg

Bundesliga
Das vermisste Hoff Thorup bei seiner verpatzten Rapid-Premiere

Das vermisste Hoff Thorup bei seiner verpatzten Rapid-Premiere

ÖFB-Cup
83

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Bendegúz Bolla SK Rapid Wien Dinamo Zagreb Transfermarkt Gerüchteküche