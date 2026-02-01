Hat Rapid bereits Bolla-Ersatz im Visier?

Der SK Rapid möchte in diesem Winter-Transferfenster nochmal im Angriff nachlegen.

Womöglich sieht man sich aber auch noch nach einem neuen Rechtsverteidiger um. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Bendeguz Bolla von Ferencvaros Budapest umworben werden soll.

Das sagt Rapid-Sportchef Katzer über die Bolla-Gerüchte >>>

Im Falle eines Abgangs müssten die Grün-Weißen wohl nachbessern. Deswegen bringt "Footmercato" auch einen potenziellen Ersatz ins Spiel.

Schaut Rapid nach Zagreb?

Demnach soll sich Rapid mit Ronaël Pierre-Gabriel beschäftigen. Der 27-jährige Franzose, der auf beiden Abwehrseiten zum Einsatz kommen kann, ist derzeit für Dinamo Zagreb aktiv, besitzt aktuell einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro sowie einen Vertrag bis Sommer 2026.

Allerdings dürfte ein Transfer wohl tatsächlich nur dann interessant werden, sollte Bolla Rapid noch verlassen. Neben Rapid wird auch der FC Basel als Interessent an Pierre-Gabriel genannt.