Soll fix sein: ÖFB-Talent schafft Sprung zu AC Milan

Magnus Dalpiaz soll am Montag nach Mailand fliegen und dann bei den "Rossoneri" unterschreiben. Dort soll er bei den Profis mittrainieren dürfen.

Der Wechsel von Magnus Dalpiaz zum AC Milan dürfte vorbehaltlich eines erfolgreichen Medizinchecks unter Dach und Fach sein.

Wie "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg auf "X" berichtet, soll der 18-jährige Tiroler, der seit 2019 im Nachwuchs des FC Bayern kickt, am Montag in der Modestadt landen und dort seinen Medizincheck absolvieren.

Regelmäßiges Training mit den Profis

Der Rechtsverteidiger würde dann zunächst leihweise zu den "Rossoneri", die eine Kaufoption haben werden, wechseln. Die Bayern soll allerdings eine Rückkaufoption ausverhandelt haben.

Laut Plettenberg sei Dalpiaz für das in der Serie D engagierte Milan-Futuro-Team eingeplant, gleichzeitig soll der Sohn von Ex-ÖEHV-Goalie Claus Dalpiaz aber regelmäßig mit den Profis trainieren.

Dalpiaz ist ein Außenverteidiger mit hoher Grundgeschwindigkeit und viel Offensivdrang. In der Vorsaison erzielte er in der U19-DFB-Nachwuchsliga vier Tore in einem Spiel.

Auf Nationalteam-Ebene kickte er zuletzt im ÖFB-U19-Team. Auch bei den letzten beiden Perspektivspieler-Lehrgängen von Ralf Rangnick war Dalpiaz dabei.

