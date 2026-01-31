NEWS
Transfer-Update: Demir vor Rapid-Rückkehr?
Der Galatasaray-Legionär könnte nach Hütteldorf zurückkehren. Salzburg begrüßt einen Neuzugang. Das Transfer-Update:
Am Samstag war am heimischen Transfermarkt wieder einiges los. Bei Salzburg gibt es einen Neuzugang, bei Sturm könnte ein weiterer Abgang bevorstehen.
LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:
ADMIRAL Bundesliga:
Bericht: Sturm muss Abgang von weiterer Stammkraft fürchten
Bericht: Yusuf Demir könnte zu Rapid zurückkehren
Red Bull Salzburg verpflichtet deutschen U21-Teamspieler
ADMIRAL 2.Liga:
Amstetten holt Flügelspieler aus der Regionalliga
Vienna verpflichtet Kapfenberg-Kapitän
ÖFB-Legionäre: