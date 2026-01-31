NEWS

Transfer-Update: Demir vor Rapid-Rückkehr?

Der Galatasaray-Legionär könnte nach Hütteldorf zurückkehren. Salzburg begrüßt einen Neuzugang. Das Transfer-Update:

Am Samstag war am heimischen Transfermarkt wieder einiges los. Bei Salzburg gibt es einen Neuzugang, bei Sturm könnte ein weiterer Abgang bevorstehen.

LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:

ADMIRAL Bundesliga:

Bericht: Sturm muss Abgang von weiterer Stammkraft fürchten

Bericht: Yusuf Demir könnte zu Rapid zurückkehren

Red Bull Salzburg verpflichtet deutschen U21-Teamspieler

ADMIRAL 2.Liga:

Amstetten holt Flügelspieler aus der Regionalliga

Vienna verpflichtet Kapfenberg-Kapitän

ÖFB-Legionäre:

Verlässt Adamu den SC Freiburg?

