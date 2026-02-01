NEWS

Transfer: ÖFB-Stürmer wird zum Medizincheck erwartet

Der Wechsel von Junior Adamu auf die Insel schreitet immer weiter voran.

Transfer: ÖFB-Stürmer wird zum Medizincheck erwartet Foto: © GETTY
Der Leih-Transfer von Junior Adamu zu Celtic Glasgow biegt laut "Sky" auf die Zielgeraden ein.

Demnach habe sich der 24-jährige Stürmer mit dem schottischen Traditionsklub bereits mündlich einigen können. Die Verhandlungen zwischen dem SC Freiburg und Celtic seien ebenfalls in einem fortgeschrittenen Stadium.

Beim Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Stuttgart wird Adamu gar nicht mehr im Kader erscheinen. Stattdessen soll in Kürze der Medizincheck anstehen.

Zwei weitere Vereine hoffen noch

Noch ist der Wechsel aber nicht in trockenen Tüchern. Auch deshalb sollen laut "Sky" zwei nicht näher genannte Vereine nach wie vor versuchen, den Deal zu kapern, um Adamu möglicherweise für sich zu gewinnen.

Adamu wechselte 2023 für sechs Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Freiburg. In der laufenden Saison hält er bei zwei Toren und einer Vorlage in 18 Pflichtspielen.

