Verlässt Adamu den SC Freiburg?

Junior Adamu ist beim SC Freiburg aktuell nur Stürmer Nummer drei.

Seinen bislang letzten Startelfeinsatz hatte er am 9. November. Danach kam er überhaupt nur noch einmal zu Spielminuten. Angesichts dessen ist es nicht verwundlich, dass Adamu über einen Wechsel nachdenkt.

Interesse aus Schottland



Nach Informationen von "Sky" könnte er den Verein noch im Wintertransferfenster verlassen. Die Spur soll nach Schottland führen, genauer gesagt zu Celtic Glasgow.

Der Traditionsklub soll sich um eine Leihe bemühen. Neben "The Bhoys" sollen noch zwei andere nicht näher definierte Klubs Interesse zeigen.

Adamu spielt seit seinem Wechsel von Red Bull Salzburg im Juli 2023 für Freiburg. Dabei erzielte er in 67 Partien sieben Tore.