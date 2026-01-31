NEWS

Verlässt Adamu den SC Freiburg?

Der ehemalige Salzburger ist bei den Breisgauern offenbar in Ungnade gefallen. Jetzt könnte es ihn auf die Insel ziehen.

Verlässt Adamu den SC Freiburg? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Junior Adamu ist beim SC Freiburg aktuell nur Stürmer Nummer drei.

Seinen bislang letzten Startelfeinsatz hatte er am 9. November. Danach kam er überhaupt nur noch einmal zu Spielminuten. Angesichts dessen ist es nicht verwundlich, dass Adamu über einen Wechsel nachdenkt.

Interesse aus Schottland


Nach Informationen von "Sky" könnte er den Verein noch im Wintertransferfenster verlassen. Die Spur soll nach Schottland führen, genauer gesagt zu Celtic Glasgow.

Der Traditionsklub soll sich um eine Leihe bemühen. Neben "The Bhoys" sollen noch zwei andere nicht näher definierte Klubs Interesse zeigen.

Adamu spielt seit seinem Wechsel von Red Bull Salzburg im Juli 2023 für Freiburg. Dabei erzielte er in 67 Partien sieben Tore.

Mehr zum Thema

Nach über sieben Jahren: Kainz könnte sich aus Köln verabschieden

Nach über sieben Jahren: Kainz könnte sich aus Köln verabschieden

Deutsche Bundesliga
10
Von München nach Mailand? ÖFB-Teenager könnte verliehen werden

Von München nach Mailand? ÖFB-Teenager könnte verliehen werden

Deutsche Bundesliga
8
Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Leipzig - Mainz

Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Leipzig - Mainz

Deutsche Bundesliga
Köln bringt drei Punkte gegen Wolfsburg über die Zeit

Köln bringt drei Punkte gegen Wolfsburg über die Zeit

Deutsche Bundesliga
4
Bayern patzt gegen den HSV erneut

Bayern patzt gegen den HSV erneut

Deutsche Bundesliga
2
Deutsche Bundesliga LIVE: HSV - FC Bayern München

Deutsche Bundesliga LIVE: HSV - FC Bayern München

Deutsche Bundesliga
Hoffenheim setzt Siegesserie fort

Hoffenheim setzt Siegesserie fort

Deutsche Bundesliga
2

Kommentare

SC Freiburg Transfermarkt Gerüchteküche Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Junior Adamu Celtic Glasgow ÖFB-Legionäre