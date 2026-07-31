Transfer-Update: Verliert Rapid einen Führungsspieler?

Neben des Starts der neuen Saison der ADMIRAL Bundesliga ist auch am Transfermarkt einiges los gewesen.

Während bei Salzburg die Suche nach einem Schlussmann fortgesetzt wird, neigt sich der Transferpoker um Offensivspieler Adam Daghim dem Ende zu.

Ein Champions-League-Kandidat zeigt Interesse an Rapids Jannes Horn. Thomas Goiginger bleibt der höchsten Spielklasse in Österreich erhalten und ist nicht mehr vereinslos. Hartberg und Altach vermelden Abgänge.

Unterdessen gibt es Diskussionen um einen Italien-Verbleib von ÖFB-Legionär Stefan Posch.

LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:

ADMIRAL Bundesliga

Neben Früchtl: Salzburg denkt offenbar auch an Ex-WAC-Goalie >>>

WSG Tirol verpflichtet EX-ÖFB-Teamspieler >>>

Vor Bundesliga-Auftakt: SCR Altach vermeldet einen Abgang >>>

Austria Salzburg verpflichtet Verteidiger vom TSV Hartberg >>>

Slowakischer Meister an Rapid-Verteidiger interessiert >>>

Wechselfreigabe erteilt: Millionengeschäft für Salzburg >>>

ADMIRAL 2. Liga:

LigaZwa-Klub verpflichtet luxemburgischen Nationalspieler >>>

ÖFB-Legionäre:

Verbesserte Offerte für Stefan Posch!