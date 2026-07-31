Thomas Goiginger spielt auch in der kommenden Saison in der ADMIRAL Bundesliga.

Der 33-Jährige, der nach dem Abstieg mit dem FC Blau-Weiß Linz vereinslos war, wechselt ablösefrei zur WSG Tirol. Das vermelden die Wattener am Freitag.

Goiginger wird künftig die Trikotnummer 36 tragen und hat bereits eine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft absolviert. Über die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.

Goiginger bringt die Erfahrung von 253 Spielen in der ADMIRAL Bundesliga mit nach Tirol. In den vergangenen Wochen wurde er auch beim Zweitligisten Austria Salzburg sowie diversen Klubs im Ausland als potenzieller Neuzugang gehandelt.

"Wird eine wichtige Rolle einnehmen"

"Mit Thomas Goiginger gewinnen wir einen Spieler mit langjähriger Bundesliga- und Europacup-Erfahrung, der unserem Offensivspiel zusätzliche Qualität, Variabilität, Wucht und Erfahrung verleiht. Er kennt die Admiral Bundesliga sehr genau, bringt Zielstrebigkeit mit und wird sowohl auf als auch neben dem Platz eine wichtige Rolle in unserem Kader einnehmen", so Stefan Köck, Manager Sport der WSG Tirol.

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren über einen längeren Zeitraum hinweg sehr positiv. Umso mehr freut es mich, dass der Wechsel zur WSG nun geklappt hat. Ich möchte der Mannschaft mit meiner Erfahrung weiterhelfen, unsere jungen Spieler mitnehmen und auch in schwierigen Phasen vorangehen", sagt Goiginger.

"Mein klares Ziel ist es, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison und einen erfrischenden Fußball spielen", ergänzt der ehemalige ÖFB-Teamspieler.