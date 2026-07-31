Austria Salzburg verpflichtet Verteidiger vom TSV Hartberg

Austria Salzburg hat kurz vor dem Saisonstart in der ADMIRAL 2. Liga noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

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Die Mozartstädter verpflichten Verteidiger Tobias Pfeffer von den Amateuren des TSV Hartberg.

Der 22-jährige Steirer wurde unter anderem in der Akademie des TSV Hartberg ausgebildet und sammelte in den vergangenen Jahren Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft der Oststeirer.

In der abgelaufenen Saison absolvierte Pfeffer 29 Einsätze in der steirischen Landesliga und feierte mit Hartberg II den Aufstieg in die Regionalliga.

"Wir wollen den Kader noch um ein bis zwei Positionen verbreitern und setzen hier wieder auf einen jungen Österreicher. Tobias hat es in den Trainings bisher gut gemacht, hat eine gute Ausbildung, wird mit uns die ersten Schritte im Profibereich gehen und gleichzeitig auch bei unseren Amateuren wichtige Spielminuten sammeln", sagt Sportdirektor Roland Kirchler.