Slowakischer Meister an Rapid-Verteidiger interessiert

Laut "Sky"-Informationen ist Slovan Bratislava an Jannes Horn von Rapid interessiert.

Ein konkretes Angebot sollen die Grün-Weißen allerdings noch nicht erhalten haben. Horn hat bei den Hütteldorfern noch einen Vertrag bis 2027 mit einer Option auf Verlängerung.

Der deutsche Außenverteidiger kam im vergangenen Sommer vom 1. FC Nürnberg nach Wien und absolvierte bisher 31 Pflichtspiele für Rapid.