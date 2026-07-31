Vor Bundesliga-Auftakt: SCR Altach vermeldet einen Abgang

Der SCR Altach und Diego Madritsch gehen getrennte Wege.

Wie der Bundesligist am Freitag vermeldet, wurde der ursprünglich noch bis Saisonende laufende Vertrag mit dem Mittelfeldspieler vorzeitig aufgelöst.

Der 20-Jährige war im Sommer 2024 von der SV Ried ins Ländle gewechselt, konnte sich bei den Vorarlbergern jedoch, auch verletzungsbedingt, nicht durchsetzen.

Für die Profimannschaft kam Madritsch zu keinem Pflichtspieleinsatz, stattdessen absolvierte der ehemalige ÖFB-U19-Nationalspieler 28 Partien für die Altach-Amateure in der Regionalliga West.