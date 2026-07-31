Neben Früchtl: Salzburg denkt offenbar auch an Ex-WAC-Goalie

Nach dem Abgang von Alexander Schlager zu Werder Bremen machte der FC Red Bull Salzburg Christian Zawieschitzky (19) zur neuen Nummer eins.

Neben dem Youngster soll noch eine neue Nummer zwei andocken. "Um das Torhüter-Team zu komplettieren, fehlt definitiv noch einer, aber da ist keine Eile geboten, weil wir der Überzeugung sind, dass wir auch so sehr gut aufgestellt sind. Aber auf Dauer wird uns ein weiterer Torhüter guttun", meinte Sportchef Marcus Mann erst kürzlich bei 90minuten.

Zuletzt wurde Ex-Austria-Goalie Christian Früchtl gehandelt >>>

Schlägt Salzburg in Bulgarien zu?

Jetzt bringen die "Salzburger Nachrichten" einen weiteren Mann mit Österreich-Vergangenheit in Spiel.

Dem Bericht zufolge habe es Austausch mit Hendrik Bonmann (Ludogorets Rasgrad) gegeben. Der Deutsche steht in Bulgarien noch bis 2027 unter Vertrag.

Der 32-Jährige hat Erfahrung in der ADMIRAL Bundesliga, zwischen 2022 und 2024 war er beim WAC. Für die Kärntner lief er 60 Mal auf. In Bulgarien holte Bonmann 2024/25 das Double.