Verbesserte Offerte für Stefan Posch!

Stefan Posch war bei der WM 2026 im ÖFB-Nationalteam gesetzt. Auf Klubebene verbrachte er das Frühjahr bei Mainz 05.

Das Engagement war allerdings nur leihweise und so müsste Posch nach der WM eigentlich wieder zu Como in die Serie A.

Offerte verbessert

Es ist längst kein Geheimnis, dass Mainz versuchen wird, den Österreicher fix nach Deutschland zu lotsen.

Laut Transferinsider Alfredo Pedulla wurde dafür extra das Angebot für Posch nachgebessert. Eine genaue Zahl wurde nicht genannt.

Millionen sind wohl fällig

Posch wechselte einst für 5,5 Millionen Euro an den Comer See, viel billiger dürfte es für Mainz auch nicht werden. Posch hat in Italien noch bis 2029 einen Vertrag.

Laut der Mainz-nahen "Allgemeinen Zeitung" habe auch Posch den Wunsch, in Mainz zu bleiben.