NEWS

Verbesserte Offerte für Stefan Posch!

Die Mainzer bessern ihr Angebot nach. Der Steirer ist derzeit an Como 1907 gebunden.

Verbesserte Offerte für Stefan Posch! Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Stefan Posch war bei der WM 2026 im ÖFB-Nationalteam gesetzt. Auf Klubebene verbrachte er das Frühjahr bei Mainz 05.

Das Engagement war allerdings nur leihweise und so müsste Posch nach der WM eigentlich wieder zu Como in die Serie A.

Offerte verbessert

Es ist längst kein Geheimnis, dass Mainz versuchen wird, den Österreicher fix nach Deutschland zu lotsen.

Laut Transferinsider Alfredo Pedulla wurde dafür extra das Angebot für Posch nachgebessert. Eine genaue Zahl wurde nicht genannt.

Millionen sind wohl fällig

Posch wechselte einst für 5,5 Millionen Euro an den Comer See, viel billiger dürfte es für Mainz auch nicht werden. Posch hat in Italien noch bis 2029 einen Vertrag.

Laut der Mainz-nahen "Allgemeinen Zeitung" habe auch Posch den Wunsch, in Mainz zu bleiben.

Mehr zum Thema

Alajbegovic vor Wechsel zu Rekordmeister

Alajbegovic vor Wechsel zu Rekordmeister

Deutsche Bundesliga
20
Real-Angreifer wechselt offenbar in die Premier League

Real-Angreifer wechselt offenbar in die Premier League

La Liga
Adam Daghim: Mann und Schicker haben sich geeinigt

Adam Daghim: Mann und Schicker haben sich geeinigt

Bundesliga
51
Neben Früchtl: Salzburg denkt offenbar auch an Ex-WAC-Goalie

Neben Früchtl: Salzburg denkt offenbar auch an Ex-WAC-Goalie

Bundesliga
Fix! Neuer Stürmer für Real Madrid

Fix! Neuer Stürmer für Real Madrid

La Liga
Offenbar fix: Ex-Rapidler Mamadou Sangare wechselt nach England

Offenbar fix: Ex-Rapidler Mamadou Sangare wechselt nach England

International
17
Nach zehn Jahren: Englands Stones wechselt in Serie A

Nach zehn Jahren: Englands Stones wechselt in Serie A

Serie A

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) 1. FSV Mainz 05 Gerüchteküche Transfermarkt Stefan Posch Como 1907