LigaZwa-Klub verpflichtet luxemburgischen Nationalspieler

Die Kapfenberger SV verpflichtet einen luxemburgischen Nationalspieler.

Die Steirer haben am Tag des Auftakts in der ADMIRAL 2. Liga die Verpflichtung von Adulai Djabi Embaló bekannt gegeben.

Der 21-jährige Offensivspieler wechselt vom italienischen Zweitligisten Virtus Entella in die Obersteiermark.

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Der Luxemburger feierte im November 2025 im WM-Qualfikationsspiel gegen Deutschland sein Debüt für die Nationalmannschaft seines Heimatlandes.

Auf Vereinsebene kam Embaló in der vergangenen Saison allerdings ausschließlich für die U19-Mannschaft von Virtus Entella zum Einsatz, die in der zweithöchsten Nachwuchsliga Italiens spielte. Zuvor spielte er bis Sommer 2023 in seinem Heimatland.