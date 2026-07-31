ADMIRAL Bundesliga: Die Predictions der Ansakonferenz!

Was darf man sich von der Saison 2026/27 der ADMIRAL Bundesliga alles erwarten?

Das Team der Ansakonferenz versucht sich als Orakel und gibt seine Einschätzungen zur kommenden Spielzeit ab.

Wer wird Meister? Wer steigt ab? Wer wird Spieler der Saison? Wer sichert sich die Torjägerkrone? Wer wird Newcomer der Saison? Und was ist unser Hot Take?

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Diese Fragen und mehr werden im VIDEO beantwortet: