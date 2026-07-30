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Transfer-Update: Sturm lässt Angreifer nach 14 Jahren ziehen

Salzburg und Hoffenheim dürften sich im Transferpoker um Adam Daghim geeinigt haben. Der Offensivmann wird Salzburg in Kürze verlassen. Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Sturm lässt Angreifer nach 14 Jahren ziehen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Start der neuen Saison kommt immer näher. Zuvor holen einige Teams noch Verstärkung an Bord oder geben Spieler ab.

So auch Sturm Graz. Die Steirer lassen einen Angreifer ziehen, ebenso wie die Austria einen Youngster abgibt und Red Bull Salzburg wohl nicht mehr mit Offensivmann Daghim planen kann. Auch der WAC könnte noch einen Abgang bekanntgeben.

Fixe Zugänge wurden am Donnerstag in der Bundesliga keine bekanntgegeben, lediglich Salzburg zeigte Interesse an einem Spieler.

Eine fixe Verpflichtung zu vermelden gab es hingegen in der ADMIRAL 2. Liga bei St. Pölten, und auch ein ÖFB-Legionär dürfte einen neuen Verein gefunden haben.

LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:

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