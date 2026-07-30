Adam Daghim: Mann und Schicker haben sich geeinigt

Der Abgang von Adam Daghim steht offenbar kurz bevor.

Schon seit längerem gibt es Gerüchte über ein Interesse der TSG 1899 Hoffenheim am Offensivspieler des FC Red Bull Salzburg. Wie "Sky" nun berichtet, ist es zu einer finanziellen Einigung zwischen den beiden Klubs - angeführt von den Sportchefs Andreas Schicker und Marcus Mann - gekommen.

Die "Bullen" wären demnach mit dem TSG-Angebot über 14 Millionen Euro plus Boni zufrieden.

Was noch fehlt, ist die Wechselfreigabe seitens Salzburg. Die Mozartstädter sollen aber dazu tendieren, den Dänen abzugeben.

Daghim kam im Sommer 2023 und sammelte in 57 Pflichtspielen elf Scorer. In der Vorsaison war er an Wolfsburg ausgeliehen.