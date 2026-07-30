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Austria-Youngster Radonjic vor Wechsel zur Konkurrenz

Der 20-jährige Innenverteidiger dürfte vor einem Wechsel zur Liga-Konkurrenz stehen.

Austria-Youngster Radonjic vor Wechsel zur Konkurrenz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Dejan Radonjic wird sich wohl der SV Ried anschließen!

Wie "Sky" übereinstimmend mit LAOLA1-Informationen berichtet, dürfte der 20-Jährige dauerhaft zur unmittelbaren Konkurrenz wecheln.

Der Medizincheck dürfte bereits über die Bühne gegangen sein, auch die beiden Vereine sollen sich bereits geeinigt haben.

Noch am Sonntag spielte der Innenverteidiger beim Cup-Duell mit dem Wiener Sport-Club durch. Radonjic kam im Sommer 2014 von der Admira zu den Veilchen und durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften.

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