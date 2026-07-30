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St. Pölten holt Stürmer Hartwig zurück

Der 23-Jährige kickte bereits 2022/23 leihweise in der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Nun kehrt er zurück.

St. Pölten holt Stürmer Hartwig zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Luis Hartwig ist zurück beim SKN St. Pölten!

Wie die Niederösterreicher am Donnerstagnachmittag bekannt geben, kommt der 23-Jährige vom MSV Duisburg.

Der Stürmer ist in St. Pölten kein Unbekannter. Bereits in der Saison 2022/23 kickte Hartwig, damals beim VfL Bochum unter Vertrag, für den Zweitligisten.

"Heimkehren in mein Wohnzimmer. Ich habe mich hier in der NV Arena wirklich sehr wohl gefühlt und bin überzeugt, dass ich jetzt mit dem Team wieder durchstarten werde", wird der Neuzugang zitiert.

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