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Nach Tabakovic: Holt Salzburg den nächsten Ex-Austrianer?

Zwischen den "Bullen" und dem Spieler sollen bereits erste Gespräche stattgefunden haben.

Nach Tabakovic: Holt Salzburg den nächsten Ex-Austrianer? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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FC Red Bull Salzburg denkt offenbar an einen weiteren Ex-Austrianer.

Laut "Sky Sport Austria" sollen sich die Mozartstädter mit einem Transfer von Christian Früchtl (26) beschäftigen.

Der Lecce-Ersatzkeeper (kein Ligaspiel in 2025/26) sei eine von mehreren Optionen, die für die Position der Nummer zwei hinter Christian Zawieschitzky infrage kommen.

Nach Abubabkr Barry und Haris Tabakovic wäre Früchtl der dritte "Bullen"-Neuzugang mit Austria-Vergangenheit. Der Deutsche hütete von 2022 bis 2024 das Tor der Wiener Austria, absolvierte 80 Spiele für die "Veilchen".

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