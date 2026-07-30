WAC-Kicker weckt Interesse in Zypern

Beim WAC ist im Moment weiter einiges los am Transfermarkt.

Neben der anhaltenden Gerüchte rund um Keeper Nikolas Polster, taucht nun der Name des nächsten Leistungsträgers in der Gerüchteküche auf.

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, könnte auch Boris Matic vor einem Abgang stehen. Der Serbe soll vom zypriotischen Klub Pafos umworben werden.

Auch Sturm und Hoffenheim waren Thema

Allerdings soll es vorerst nicht nach einer Einigung aussehen. Der 21-Jährige Linksverteidiger wurde zuletzt auch mit einem Wechsel zum SK Sturm und zu Hoffenheim in Verbindung gebracht.

Matic wechselte 2024 aus der Jugend von Roter Stern ins Lavanttal. In der vergangenen Saison hatte er 33 Einsätze wobei ihm ein Tor und acht Vorlagen gelangen.