NEWS

Sturm-Angreifer Kiedl wechselt nach Deutschland

Der Stürmer verlässt die Grazer nach 14 Jahren.

Sturm-Angreifer Kiedl wechselt nach Deutschland Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach über 14 Jahren beim SK Sturm Graz verlässt Peter Kiedl endgültig die Steiermark.

Der 22-jährige Stürmer, der bereits letzte Saison an die SV Ried verliehen war, wechselt in die 3. deutsche Liga zu Hansa Rostock.

Insgesamt kam der österreichische U21-Nationalspieler einmal für die erste Mannschaft und 70 Mal für die zweite Mannschaft der Grazer zum Einsatz.

"Hat nächsten Schritt verdient"

Sturm-Geschäftsführer Michael Parensen sagt: "Peter Kiedl ist ein sehr talentierter junger Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs. Er hat in der vergangenen Saison in Ried bewiesen, dass er auf hohem Niveau bestehen kann und sich damit den nächsten Schritt in seiner Karriere verdient hat. Wir freuen uns für Peter, dass er nun die Möglichkeit erhält, den Sprung ins Ausland zu machen, und wünschen ihm für seine weitere Laufbahn alles Gute und viel Erfolg."

Mehr zum Thema

Sturm Graz fixiert Millionen-Transfer

Sturm Graz fixiert Millionen-Transfer

Bundesliga
76
WAC-Kicker weckt Interesse in Zypern

WAC-Kicker weckt Interesse in Zypern

Bundesliga
Österreich überholt Schottland in der 5-Jahreswertung!

Österreich überholt Schottland in der 5-Jahreswertung!

Bundesliga
50
Transfer-Update: Sturm holt Verstärkung von Fiorentina an Bord

Transfer-Update: Sturm holt Verstärkung von Fiorentina an Bord

Bundesliga
1
Polster-Abgang nach Deutschland? "Sie wollen ihn unbedingt"

Polster-Abgang nach Deutschland? "Sie wollen ihn unbedingt"

Bundesliga
28
Wechsel nicht gestattet: Stürmer wird "Bullen" erhalten bleiben

Wechsel nicht gestattet: Stürmer wird "Bullen" erhalten bleiben

Bundesliga
27
Cheftrainer Maierhofer: "Ja, ich bin süchtig nach Fußball!"

Cheftrainer Maierhofer: "Ja, ich bin süchtig nach Fußball!"

Fußball

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Sturm Graz Peter Kiedl Michael Parensen FC Hansa Rostock Deutsche 3. Liga Transfermarkt