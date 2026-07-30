Sturm-Angreifer Kiedl wechselt nach Deutschland

Nach über 14 Jahren beim SK Sturm Graz verlässt Peter Kiedl endgültig die Steiermark.

Der 22-jährige Stürmer, der bereits letzte Saison an die SV Ried verliehen war, wechselt in die 3. deutsche Liga zu Hansa Rostock.

Insgesamt kam der österreichische U21-Nationalspieler einmal für die erste Mannschaft und 70 Mal für die zweite Mannschaft der Grazer zum Einsatz.

"Hat nächsten Schritt verdient"

Sturm-Geschäftsführer Michael Parensen sagt: "Peter Kiedl ist ein sehr talentierter junger Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs. Er hat in der vergangenen Saison in Ried bewiesen, dass er auf hohem Niveau bestehen kann und sich damit den nächsten Schritt in seiner Karriere verdient hat. Wir freuen uns für Peter, dass er nun die Möglichkeit erhält, den Sprung ins Ausland zu machen, und wünschen ihm für seine weitere Laufbahn alles Gute und viel Erfolg."