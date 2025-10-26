Diese Spieler kickten für Austria Wien und Red Bull Salzburg

Am Sonntag treffen der FC Red Bull Salzburg und der FK Austria Wien und wieder aufeinander (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Auf den ersten Blick mögen die beiden Mannschaften vielleicht wenig gemeinsam haben.

Blättert man aber in den Geschichtsbüchern zurück, entdeckt man so einige Spieler, die (seit der Red-Bull-Übernahme 2005) sowohl für die erste Mannschaft der Violetten als auch jene der Salzburger die Fußballschuhe schnürten.

Von Franz Schiemer bis Zlatko Junuzovic - LAOLA1 stellt dir all jene Kicker vor.