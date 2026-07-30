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Vor Abschluss! ÖFB-Legionär vor Unterschrift bei Lyon
Der 25-jährige Innenverteidiger soll die Defensive von Olympique Lyon verstärken. Der Wechsel soll bald in trockenen Tüchern sein.
Felix Bacher steht vor einem großen Schritt in seiner Karriere.
Wie "Sky" berichtet, soll der gebürtige Osttiroler vor einem Wechsel zum französischen Top-Klub Olympique Lyon stehen. Sein aktueller Verein Estoril Praia soll zwar das erste Angebot in Höhe von vier Millionen Euro abgelehnt haben, sich mit einer zusätzlichen Million allerdings zufriedengeben. Eine Einigung stehe kurz bevor.
Bacher würde sich damit in die Reihe der teuersten Abgänge des portugiesischen Vereins einfügen. Aktuell ist der teuerste Abgang von Estoril der Wechsel von Kevin Boma zu Red Bull Salzburg. Hier sollen rund sieben Millionen Euro geflossen sein.
Steiler Aufstieg
Nach drei Saisons in der ADMIRAL Bundesliga bei der WSG Tirol folgte der Sprung ins Ausland zu Estoril.
Bei den Portugiesen avancierte er schnell zum Stammspieler. In der vergangenen Saison war er in allen 34 Spielen der portugiesischen Liga über die vollen 90 Minuten im Einsatz.