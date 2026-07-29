Alle Paarungen der zweiten Cuprunde:
SV Austria Salzburg - First Vienna FC
FC Blau-Weiß Linz - FC Wacker Innsbruck
Kapfenberger SV - FC Hertha Wels
Floridsdorfer AC - SC Schwarz-Weiß Bregenz
SKN St. Pölten - FC Red Bull Salzburg
Bischofshofen SK 1933 - SCR Altach
Parndorf 1919 - Wolfsberger AC
SV Leithaprodersdorf - WSG Tirol
FC Kitzbühel - Grazer AK
SK Austria Klagenfurt - SK Rapid
FCM Traiskirchen - FK Austria Wien
SV Wallern/St. Marienkirchen - SV Ried
SK Vorwärts Steyr - TSV Hartberg
Deutschlandsberger SC - LASK