Die Cup-Duelle für die zweite Runde stehen fest.

Am Mittwochabend fand die Auslosung für die zweite Runde des UNIQA ÖFB-Cups statt. Die österreichische Langstreckenläuferin Julia Mayer und der 103-fache ÖFB-Teamspieler Andreas Herzog durften als Losfeen fungieren.

Der amtierende Cupsieger LASK trifft auf den Deutschlandsberger AC. Im Steirerduell empfängt Voitsberg den SK Sturm. Rapid trifft auf Klagenfurt, die Austria auf Traiskirchen und Red Bull Salzburg auf St. Pölten.

Die Zweitrunden-Duelle finden vom 4. bis zum 6. September statt. Ende Oktober geht es mit den Achtelfinal-Begegnungen weiter, ehe Mitte Februar die Viertelfinals anstehen. Die Halbfinal-Spiele steigen vom 2. bis zum 4. März, das Finale wird traditionell am 1. Mai gespielt.