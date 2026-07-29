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ÖFB-Cup: Das sind die Begegnungen der 2. Runde

Auf Sturm wartet ein Steirerduell, auch der Titelverteidiger muss in die Steiermark.

ÖFB-Cup: Das sind die Begegnungen der 2. Runde Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Cup-Duelle für die zweite Runde stehen fest.

Am Mittwochabend fand die Auslosung für die zweite Runde des UNIQA ÖFB-Cups statt. Die österreichische Langstreckenläuferin Julia Mayer und der 103-fache ÖFB-Teamspieler Andreas Herzog durften als Losfeen fungieren.

Der amtierende Cupsieger LASK trifft auf den Deutschlandsberger AC. Im Steirerduell empfängt Voitsberg den SK Sturm. Rapid trifft auf Klagenfurt, die Austria auf Traiskirchen und Red Bull Salzburg auf St. Pölten.

Die Zweitrunden-Duelle finden vom 4. bis zum 6. September statt. Ende Oktober geht es mit den Achtelfinal-Begegnungen weiter, ehe Mitte Februar die Viertelfinals anstehen. Die Halbfinal-Spiele steigen vom 2. bis zum 4. März, das Finale wird traditionell am 1. Mai gespielt.

Alle Paarungen der zweiten Cuprunde:

SV Austria Salzburg - First Vienna FC

FC Blau-Weiß Linz - FC Wacker Innsbruck

Kapfenberger SV - FC Hertha Wels

Floridsdorfer AC - SC Schwarz-Weiß Bregenz

ASK Voitsberg - SK Sturm Graz

SKN St. Pölten - FC Red Bull Salzburg

Bischofshofen SK 1933 - SCR Altach

Parndorf 1919 - Wolfsberger AC

SV Leithaprodersdorf - WSG Tirol

FC Kitzbühel - Grazer AK

SK Austria Klagenfurt - SK Rapid

FCM Traiskirchen - FK Austria Wien

SV Wallern/St. Marienkirchen - SV Ried

SK Vorwärts Steyr - TSV Hartberg

Deutschlandsberger SC - LASK

SV Lafnitz - SC Austria Lustenau

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