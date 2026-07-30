Österreich überholt Schottland in der 5-Jahreswertung!

Durch den gestrigen Kantersieg des SK Rapid überholt Österreich vorübergehend Schottland in der UEFA-Fünf-Jahreswertung.

Der Sieg gegen Santa Coloma bringt in der Rangliste 0,200 Punkte. Vor dem Rückspiel von Austria Wien gegen Liepaja am Donnerstagabend haben alle österreichischen Vertreter durch fünf Siege 1,000 Punkte für die Wertung gesammelt. Damit hält man mit 24,450 Zählern und verbessert sich somit auf den 19. Rang.

Besonders großen Anteil daran hat Sturm Graz, das im direkten Duell gegen den schottischen Vertreter Heart of Midlothian wertvolle Punkte sammeln konnte.

Ein knappes Duell

Freuen sollte man sich allerdings nicht zu früh. Trotz der Niederlage der Hearts haben die Schotten, genau wie Österreich, noch fünf Mannschaften im Europacup vertreten. Hibernian FC und Motherwell FC gelten heute Abend in der zweiten Runde der Conference League als Favoriten gegen KF Malisheva aus dem Kosovo beziehungsweise HB Tórshavn von den Färöern.

Der Rückstand auf den 18. Platz in der UEFA-Fünf-Jahreswertung beträgt 0,800 Punkte. Dort rangieren die Schweden, die noch mit vier Mannschaften in den internationalen Bewerben vertreten sind.