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Transfer-Update: Sturm holt Verstärkung von Fiorentina an Bord

Zudem stellt Salzburg klar, dass Stürmer Baidoo auch nächste Saison in der ADMIRAL Bundesliga auflaufen wird. Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Sturm holt Verstärkung von Fiorentina an Bord Foto: © IMAGO / Icon Sportswire
Textquelle: © LAOLA1
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Während für einige österreichische Vereine bereits die internationale Saison begonnen hat, starten alle Vereine spätestens am kommenden Wochenende in die neue Saison.

Vorab verstärken jedoch noch einige Klubs ihren Kader. So auch Sturm Graz. Die Steirer holen einen neuen Linksverteidiger an Bord. Salzburg darf sich hingegen wohl um den Verbleib eines Stürmers freuen.

Einen Abgang könnte es beim LASK geben. Der französische Vizemeister RC Lens beobachtet derzeit einen Spieler der Linzer. Und auch der WAC könnte einen Spieler verlieren. Tormann Polster ist in Deutschland begehrt.

Keine Transfernews gab es am heutigen Mittwoch hingegen aus der 2. Liga und von den Legionären.

LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:

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