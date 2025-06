Transfer-Update: Hartberg-Keeper wechselt nach Schottland

Die Saison in der ADMIRAL Bundesliga ist zu Ende, die Gerüchteküche wird angeheizt, am Transfermarkt gibt es immer mehr Wechsel zu vermelden. Auch am 5. Juni hat sich einiges getan.

ADMIRAL Bundesliga:

Fix! Hartberg-Keeper wechselt nach Schottland

Schweizer Zweitligist zieht Kaufoption bei Altach-Leihgabe

Sturm an französischem Teenager dran

ADMIRAL 2. Liga:

Lustenau angelt sich vielversprechendes Mittelfeldtalent

Lustenau verstärkt sich mit ligaerprobtem Ex-Bayern-Talent

SKN-Coach Tanrivermis vor neuem Job in Slowenien