Nach Dzeko-Coup: Muslic holt wohl ÖFB-Kicker zu Schalke

Der FC Schalke 04 könnte schon bald wieder einen ÖFB-Legionär in den eigenen Reihen willkommen heißen.

Die "Knappen" steuern unter der Führung von Austro-Coach Miron Muslic als Tabellenführer geradewegs auf den Aufstieg in die deutsche Bundesliga zu.

Am Transfermarkt setzte man neben der Leihe von Heidenheim-Tormann Kevin Müller vor allem mit der Verpflichtung von Stürmer-Altstar Edin Dzeko ein echtes Ausrufezeichen.

Vor allem aus österreichischer Sicht bahnt sich nun ein weiterer spannender Deal an.

Zagreb-Abschied nach halbem Jahr?

Wie das kroatische Sportmedium "Sportske Novosti" am Freitag berichtet, soll Dejan Ljubicic vor einem Wechsel nach Gelsenkirchen stehen.

Der neunfache ÖFB-Teamspieler soll seinen Klub Dinamo Zagreb nach nur einem halben Jahr verlassen und für rund eine Millionen Euro unter die Fittiche des Tirolers wechseln.

Der 28-jährige Ljubicic soll sich bereits auf den Weg in den Ruhrpott gemacht haben und bei "Königsblau" einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

Erst im vergangenen Sommer war der zentrale Mittelfeldspieler nach seinem Vertragsende beim 1. FC Köln in die kroatische Hauptstadt gewechselt.

Der Wiener machte für Dinamo in der laufenden Saison bisher 22 Spiele, die meisten davon von Beginn an. Dabei erzielte er zwei Tore und drei Assists. Nun soll Ljubicic der Ruf von Muslic ereilt haben.