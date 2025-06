Der SC Austria Lustenau schnappt sich ein vielversprechendes Mittelfeldtalent!

Wie die Vorarlberger am Donnerstag in einer Aussendung bekanntgeben, wechselt Haris Ismailcebioglu von LigaZwa-Absteiger SV Horn ins Ländle und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027.

Der 21-Jährige war vor seinem Wirken bei de Waldviertlern beim ASV Spratzern und danach beim Kremser SC in der Regionalliga Ost aktiv. Seit 2023 gehörte Ismailcebioglu dem Kader der Horner an und absolvierte 60 Partien in der ADMIRAL 2. Liga.

Dabei gelangen dem Youngster in der abgelaufenen Saison in 30 Spielen sechs Treffer und drei Assists. Aufgrund der soliden Leistungen geht die Reise für den Zehner nun am Rhein weiter.

Vorfreude auf beiden Seiten groß

"Der SC Austria Lustenau ist ein absoluter Traditionsverein, der aus meiner Sicht in die Bundesliga gehört. Ich freue mich sehr, künftig ein Teil dieses besonderen Klubs zu sein. Mit dem neuen Stadion sehe ich die große Chance, frische Energie und Begeisterung in den Verein und die Region zu bringen."

"Ich möchte mit meiner Spielweise und meinen Scorerqualitäten dazu beitragen, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen und den Verein sportlich weiter nach vorne zu bringen. Die Vorfreude ist riesig – ich kann es kaum erwarten, loszulegen und meinen Teil zur positiven Entwicklung der Austria beizutragen", so Ismailcebioglu über den Wechsel. Auch aufseiten der Vorarlberger zeigt man sich über den jüngsten Transfer erfreut.

"Wir haben Haris die ganze Saison über beobachtet. Er hat sich in Horn stetig gesteigert, viele Scorerpunkte gesammelt und dabei gezeigt, wie stark er in der Offensive sein kann. Mit ihm bekommen wir nach vorne viel Qualität und noch mehr Unberechenbarkeit in unser Spiel. Auch in seiner Defensivarbeit hat er sich taktisch weiterentwickelt. Wir freuen uns sehr, Haris in Lustenau begrüßen zu dürfen", erklärt Sportvorstand Valentin Drexel.

