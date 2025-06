Sturm an französischem Teenager dran

Sturm Graz dürfte vor dem nächsten Transfer stehen.

Wie der französische Journalist Louis Le Bars (La Dépêche du Midi) auf "X" schreibt, scheint sich der österreichische Meister in der Ligue 2 zu bedienen. So soll Wisler Lazarre in die steirische Landeshauptstadt wechseln.

Der in wenigen Tagen 18-Jährige hat sich laut Le Bars gegen einen Profivertrag bei seinem Jugendklub EA Guingamp und für einen Transfer zu den "Blackies" entschieden.

Der Mittelfeldspieler ist vergangene Saison großteils für die U19-Mannschaft aufgelaufen (12 Spiele, drei Tore), hat aber auch bereits sechs Spiele für die zweite Mannschaft Guingamps in der fünften Liga absolviert.

[🚨 INFO #EAG] Wisler Lazarre (2007) se rapproche du SK Sturm Graz, double champion d’Autriche en titre 🇦🇹



Alors que l’En Avant Guingamp souhaitait lui faire signer un contrat professionnel, le milieu de 17 ans (bientôt 18) pourrait prochainement rejoindre le club européen ✈️⏳ pic.twitter.com/oRIyBd8JMG — Louis Le Bars (@LeBarsLouis) June 4, 2025