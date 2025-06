Schweizer Zweitligist zieht Kaufoption bei Altach-Leihgabe

Der FC Aarau gibt die feste Verpflichtung von Sofian Bahloul bekannt.

Der 25-jährige Franzose hat die Rückrunde bereits leihweise beim Schweizer Zweitligisten verbracht, der die Kaufoption nun gezogen hat. Der Klub aus dem Kanton Aargau stattet den Offensivspieler mit einem Dreijahresvertrag aus.

Bahloul ist im Frühjahr 2024 vom FC Wil 1900 nach Vorarlberg gewechselt. Für die Altacher hat er in 25 Spielen zwei Tore erzielt und weitere drei Treffer vorbereitet. In der Hinrunde ist er noch zwölf Mal in der Bundesliga aufgelaufen, von Beginn an hat er jedoch nur viermal gespielt.

Seit dem Jahreswechsel trägt der Linksfuß das Trikot des FC Aarau, für den er in 19 Partien ebenfalls zweimal getroffen und zwei Assists geliefert hat.

Bahloul 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ Wir ziehen die Kaufoption für Offensivspieler Sofian Bahloul und statten ihn mit einem Drei-Jahres-Vertrag aus. 🔥 Danke für deine Treue, @bahloul_sofian! 💪



