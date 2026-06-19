"Ich gehe als Fan": Trauner verlässt Feyenoord nach 5 Jahren

Wohin führt die sportliche Zukunft von Gernot Trauner?

Fest steht: Der 34-jährige Oberösterreicher wird Feyenoord Rotterdam nach fünf Jahren verlassen. Das verkündet Trauner via Instagram.

"Ich bin als Spieler gekommen, aber ich gehe als Fan. Dieser Verein ist zu einem Teil meines Lebens geworden und wird es immer bleiben. Ich habe erlebt, was Feyenoord den Menschen in Rotterdam bedeutet, und ich bin unglaublich stolz darauf, diesen Klub auf dem Platz vertreten zu haben", schreibt Trauner.

"Nun wartet ein neues Kapitel"

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler wurde mit Feyenoord je ein Mal Meister und Pokalsieger.

Wie es für den 34-Jährigen weitergeht, ist noch ungewiss. "Nun wartet ein neues Kapitel auf meine Familie und mich. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber wir werden immer dankbar für die vergangenen fünf Jahre in Rotterdam sein", so Trauner.