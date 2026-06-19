Zurück nach Oberösterreich: Dominik Frieser verlässt den GAK

Dominik Frieser wird in der kommenden Saison nicht mehr für den GAK auflaufen!

Der 32-Jährige verlässt die Steirer nach zwei Jahren und kehrt nach Linz zurück. Allerdings nicht zu Ex-Klub LASK, wo er von 2018 bis 2020 engagiert war, sondern zu Stadtrivale Blau-Weiß Linz. Dort unterschreibt er für zwei Jahre.

Frieser blickt auf 198 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga zurück (23 Tore, 20 Vorlagen) sowie 106 in der ADMIRAL 2. Liga (acht Tore, 15 Vorlagen).

"Wollte unbedingt Teil unseres Teams sein"

"Dominik Frieser ist ein Spieler, der neben seiner großen Erfahrung auf Erstliga-Niveau wesentliche Aspekte mitbringt, die für uns auf der rechten Seite von großer Bedeutung sind. Neben seiner großen Laufbereitschaft, seiner starken Physis und seinem Spielverständnis wird er unserer Mannschaft Stabilität und auch Qualität geben. Er weiß ganz genau, wie man bei unserer Spielweise auf dieser Position agieren muss und wird daher keine große Eingewöhnung benötigen. Ich freue mich sehr, dass er sich unserem Weg und unseren Zielen angeschlossen hat", so Sportdirektor Christoph Schößwendter über den Neuzugang.

Trainer Michael Köllner sagt: "Entscheidend für den Aufbau unserer Mannschaft sind neben jungen, hungrigen und entwicklungsfähigen Spielern auch erfahrene Akteure, die mit ihrer Erfahrung, ihren Führungsqualitäten und vor allem ihrer Qualität unserer Mannschaft Struktur verleihen. Von daher sind wir sehr froh, dass Dominik nun ein Blau-Weißer ist. Wir bekommen einen spielintelligenten, charakterlich verlässlichen Flügelspieler mit nachweislich gutem Raumgefühl, starkem Defensivverhalten und großer Bundesligaerfahrung. Dominik wollte unbedingt Teil unseres Teams sein."