Kehrtwende perfekt! Austria bindet U17-Vizeweltmeister

Hasan Deshishku bleibt der Wiener Austria langfristig erhalten!

Wie die Veilchen am Freitag bekannt geben, unterschreibt der 18-Jährige seinen ersten Profivertrag, der bis 2029 gültig ist.

Der Offensivspieler, der mit der ÖFB-U17-Nationalmannschaft Vizeweltmeister wurde, ist ein violettes Eigengewächs und seit gut eineinhalb Jahren fixer Bestandteil des Kaders der Young Violets.

Nach dem Transfer von Ifeanyi Ndukwe zum FC Liverpool sowie der Verlängerung von Mittelfeldtalent Vasilje Markovic kann die Austria nun ein weiteres Talent in den eigenen Reihen halten.

Viele Wechselgerüchte

Dabei hatte es lange nicht nach einer Verlängerung des Stürmers am Verteilerkreis ausgesehen. Umso erfreulicher aus Sicht von Sportvorstand Tomas Zorn, dass Deshishku jetzt doch ein Veilchen bleibt.

"Wir freuen uns sehr, mit Hasan Deshishku eines der vielversprechendsten Talente unserer Akademie langfristig an den Verein gebunden zu haben. Nach dem Wechsel von Ifeanyi Ndukwe zum FC Liverpool und der Vertragsverlängerung von Vaso Marković ist es uns gelungen, für alle drei Leistungsträger unseres U17-Jahrgangs hervorragende Perspektiven zu schaffen", so Zorn.

"Vorfreude ist riesig"

Zorn weiter: "Das unterstreicht unseren eingeschlagenen Weg, konsequent auf die Entwicklung junger österreichischer Talente zu setzen. Hasan verfügt über großes Potenzial und wird bei uns die Möglichkeit erhalten, sich Schritt für Schritt an die Kampfmannschaft heranzuarbeiten und dort nachhaltig zu etablieren."

Deshishku selbst meint: "Ich bin im Alter von 14 Jahren zur Austria gekommen und habe in allen Akademieteams gespielt – umso mehr freue ich mich jetzt über meinen ersten Profivertrag. Die Vorfreude auf die neue Saison ist riesig. Ich werde hart dafür arbeiten, dass ich schon bald mein Debüt feiern kann."