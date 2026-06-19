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Austria Salzburg verlängert mit Kapitän

Der Klub aus der ADMIRAL 2. Liga kann einen wichtigen Spieler an den Klub binden.

Austria Salzburg verlängert mit Kapitän Foto: © GEPA
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Vertragsverlängerung bei Austria Salzburg!

Die Mozartstädter verlängern den Vertrag mit Kapitän Luca Meisl um ein Jahr bis Sommer 2027. Das gab der Klub aus der ADMIRAL 2. Liga am Freitag offiziell bekannt.

"Schön, dass die Verlängerung geklappt hat. Ich werde weiterhin alles daransetzen, den Verein voranzubringen, damit wir gemeinsam eine weitere erfolgreiche Saison spielen können", wird Meisl in der Aussendung zitiert.

Immer in der Startformation

Der 27-jährige Salzburger stand in der abgelaufenen Saison in allen 28 Ligaspielen in der Startformation und hatte damit großen Anteil, dass der Aufsteiger am Ende auf Rang neun landete.

"Alle sportlich Verantwortlichen waren sich einig: Luca tut unserer Mannschaft gut und ist ein wichtiger Eckpfeiler des Teams – sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine", sagt Sportdirektor Roland Kirchler.

VIDEO: Das Tor der Saison von Daniel Bares

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