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Austria-Angreifer Vucic vor Wechsel in LigaZwa

Der 23-Jährige kam im Frühjahr aus einer fast einjährigen Verletzungspause zurück. Eine Etage tiefer könnte er nun einen Neustart wagen.

Austria-Angreifer Vucic vor Wechsel in LigaZwa Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Bei der Wiener Austria könnte es demnächst zum Abgang von Romeo Vucic kommen.

Der 23-Jährige kam im Frühjahr aus einer fast einjährigen Verletzungspause aufgrund eines Knorpelschadens zurück und müsste sich in der Stürmer-Hackordnung bei den "Veilchen" wohl weit hinten anstellen.

Chance auf Neustart in Linz

Wie die "OÖN" berichten, soll Blau-Weiß Linz am Austria-Angreifer interessiert sein. Die Stahlstädter haben sich fest der Mission Wiederaufstieg verschrieben.

Im Kader der Linzer gibt es, wie bei einem Abstieg so oft, einen deutlichen Umbruch. Bereits elf Abgänge hat man zu verzeichnen, vier neue Spieler wurden mittlerweile an Bord geholt. Vucic könnte Nummer fünf werden.

Der 23-Jährige blickt auf die Erfahrung aus 59 Bundesliga-Spielen sowie 24 LigaZwa-Partien zurück. Beim Absteiger böte sich ihm die Gelegenheit, seiner Karriere nach der langen Ausfallszeit wieder neuen Schwung zu verleihen.

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