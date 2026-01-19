NEWS

Jaden Montnor: Passt er zur Austria?

In der neuesten Folge der Ansakonferenz geht es unter anderem um den möglichen Neuzugang der Wiener Austria.

Der FK Austria Wien soll großes Interesse an Jaden Montnor haben.

Der 15-fache Nationalspieler Surinames ist aktuell Stammspieler bei Aris Limassol in Zypern, bis 2023 spielte er bereits in Österreich, damals noch für den SKN St. Pölten unter dem jetzigen Austria-Trainer Stefan Helm.

In der neuesten Folge der Ansakonferenz analysieren Harald, Hannes und Patrick den möglichen Neuzugang der Austria und beantworten, ob er überhaupt der Richtige für die "Veilchen" ist.

Zum Video:

