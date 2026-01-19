Jaden Montnor: Passt er zur Austria?

Der FK Austria Wien soll großes Interesse an Jaden Montnor haben.

Der 15-fache Nationalspieler Surinames ist aktuell Stammspieler bei Aris Limassol in Zypern, bis 2023 spielte er bereits in Österreich, damals noch für den SKN St. Pölten unter dem jetzigen Austria-Trainer Stefan Helm.

In der neuesten Folge der Ansakonferenz analysieren Harald, Hannes und Patrick den möglichen Neuzugang der Austria und beantworten, ob er überhaupt der Richtige für die "Veilchen" ist.

