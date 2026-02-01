Neuer Trainer für ÖFB-Quartett in Bremen

Der deutsche Bundesliga-Klub Werder Bremen hat sich am Sonntag nach nur sieben Monaten von Trainer Horst Steffen getrennt.

Der Tabellen-15. reagiert auf die Negativserie von zehn Spielen ohne Sieg.

Nach dem 1:1 gegen Mönchengladbach beträgt der Vorsprung des Teams mit den vier Österreichern Marco Friedl, Romano Schmid, Maximilian Wöber und Marco Grüll auf den Relegationsplatz nur noch einen Punkt.

Als Interimslösung springen vorerst die Co-Trainer Raphael Duarte und Christian Groß ein.