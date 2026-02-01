NEWS

Neuer Trainer für ÖFB-Quartett in Bremen

Werder Bremen bekommt nach etwas mehr als einem halben Jahr einen neuen Cheftrainer.

Der deutsche Bundesliga-Klub Werder Bremen hat sich am Sonntag nach nur sieben Monaten von Trainer Horst Steffen getrennt.

Der Tabellen-15. reagiert auf die Negativserie von zehn Spielen ohne Sieg.

Nach dem 1:1 gegen Mönchengladbach beträgt der Vorsprung des Teams mit den vier Österreichern Marco Friedl, Romano Schmid, Maximilian Wöber und Marco Grüll auf den Relegationsplatz nur noch einen Punkt.

Als Interimslösung springen vorerst die Co-Trainer Raphael Duarte und Christian Groß ein.

