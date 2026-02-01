Guirassy-Blitzdoppelpack! Dortmund dreht Spiel gegen Schlusslicht

Borussia Dortmund hat den Rückstand auf die Tabellenspitze binnen zwei Runden um fünf Punkte reduziert.

Der BVB gewinnt zum Abschluss der 20. Runde der Deutschen Bundesliga mit 3:2 (1:1) gegen Schlusslicht 1. FC Heidenheim und rückt den Bayern somit auf sechs Punkte nahe.

Honsak-Assist für Heidenheim

Dortmund fehlen zunächst etwas die Ideen, erst eine Ecke kann für die Führung sorgen: Waldemar Anton staubt nach 44 Minuten ab.

Heidenheim kommt aber noch vor der Pause zum Ausgleich. ÖFB-Legionär Matthias Honsak hat bei einem Laufduell am linken Flügel etwas Glück, dass sich sein Gegenspieler Filippo Mane verletzt, und spielt eine Flanke zur Mitte, die Julian Niehues im zweiten Versuch verwertet - 1:1 (45.+2).

Zur Pause bleibt Honsak, der bereits verwarnt war, in der Kabine - aber die Heidenheimer kommen ganz stark aus selbiger:

Der für Honsak eingewechselte Arijon Ibrahimovic dribbelt sich stark in den gegnerischen Sechzehner, legt zurück und über Eren Dinkci landet der Ball erneut bei Niehues, der die Kugel aus 20 Meter zur Heidenheimer Führung in die Maschen hämmert (49.).

Guirassy-Doppelpack binnen 87 Sekunden

Dortmund ist daraufhin verunsichert und kommt erst durch einen Hand-Elfmeter wieder ins Spiel. Serhou Guirassy tritt an und verwandelt etwas glücklich zum Ausgleich (68.).

Nur 87 Sekunden später taucht der Guineaer erneut im gegnerischen Sechzehner auf und schnürt, diesmal aus dem Spiel, einen Doppelpack zum 3:2 (69.).

Heidenheim ist daraufhin gebrochen, Dortmund hat bessere Chancen auf das 4:2 als die Gäste auf den Ausgleich. So lupft Guirassy vom Elfmeterpunkt über das Tor und verpasst somit die Chance auf den Hattrick (85.).

Der BVB, dem Marcel Sabitzer weiterhin verletzt fehlt, findet damit dennoch die passende Antwort auf die 0:2-Niederlage in der Champions League gegen Inter Mailand von unter der Woche.