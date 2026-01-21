Nächster Interessent: Ligarivale buhlt um Glasners Topstürmer

Muss Oliver Glasner nach dem Transfer von Abwehrchef Marc Guehi den nächsten schmerzhaften Abgang hinnehmen?

Wie "The Athletic" berichtet, beschäftigt sich Aston Villa mit Topstürmer Jean-Philippe Mateta. Die Villans haben den 28-jährigen Franzosen als Alternative zu Tammy Abraham, mit dessen Verein Besiktas die Verhandlungen stocken, ins Auge gefasst.

Der Tabellendritte der Premier League soll aber nicht der einzige Interessent sein: Auch Juventus Turin soll sich mit dem Topstürmer der Eagles beschäftigen (zum Nachlesen >>>).

Stürmertausch zwischen Palace und Villa?

Da der Vertrag des Franzosen, der in dieser Saison bereits acht Ligatore erzielt hat, im Sommer 2027 ausläuft, könnte ein Wintertransfer aus finanzieller Sicht durchaus Sinn machen.

Sollte Aston Villa den Zuschlag bekommen, könnte es Evann Guessand im Gegenzug nach London ziehen. Die Eagles zogen im Werben um den 24-Jährigen im vergangenen Sommer gegen Aston Villa den Kürzeren. Mit einem halben Jahr Verspätung könnte er nun doch in der Hauptstadt aufschlagen. Die finanziellen Modalitäten eines möglichen Tauschdeals sind nicht bekannt.