So viel verlangt Ilzers Hoffenheim für Ex-Austrianer Tabakovic

Auf seiner Leihstation in Mönchengladbach blüht das Ex-Veilchen richtig auf. Eine feste Verpflichtung steht nun im Raum, die Kraichgauer zeigen sich gesprächsbereit.

Wechselt Haris Tabakovic dauerhaft nach Nordrhein-Westfalen?

Mit aktuell elf Toren und drei Assists in wettbewerbsübergreifend 20 Spielen für Borussia Mönchengladbach weiß der einstige Austrianer derzeit zu überzeugen.

Bis Sommer ist der 31-Jährige noch von Stammklub TSG Hoffenheim an die Fohlen verliehen. Ein Verbleib darüber hinaus scheint mittlerweile aber nicht unwahrscheinlich, sollen sich die Kraichgauer gesprächsbereit zeigen.

Laut der "Sport Bild" soll der Klub von Christian Ilzer fünf Millionen Euro Ablöse für den Stürmer verlangen - das ist jene Summe, die man inklsuive Bonuszahlungen erst 2024 auf das Konto von Zweitligist Hertha BSC überwiesen hat.

Wie sich Gladbach entscheiden wird, ist durch die erst jüngst unterzeichnete Vertragsverlängerung von Tim Kleindienst sowie des allgemein gut gefüllten Kaders unklar.

