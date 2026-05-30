Doublesieger LASK zieht die Kaufoption bei Offensivmann Krystof Danek. Der 23-jährige Tscheche unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2029.

Der zweifache tschechische Teamkicker wurde im Winter der Vorsaison von Sparta Prag ausgeliehen, in 46 Pflichtspielen für den LASK gelangen ihm drei Tore und sieben Assists.

"Er hat in den vergangenen Monaten eindrucksvoll bewiesen, welchen Wert er für unsere Mannschaft besitzt, und war mit seinen konstanten Leistungen ein wesentlicher Baustein für die Erfolge in der vergangenen Saison. Krystof bringt nicht nur technische Qualitäten und eine hohe Spielintelligenz mit, sondern besticht auch durch seinen Kampfgeist und passt charakterlich perfekt in unsere Mannschaft", freut sich Sportdirektor Dino Buric.