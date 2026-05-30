Onisiwo blickt ernüchtert auf Salzburg-Zeit zurück

Karim Onisiwo wird den FC Red Bull Salzburg nach nur eineinhalb Jahren wieder verlassen.

Der 34-Jährige spricht nun in einem Interview mit den "Salzburger Nachrichten" offen über seine Zeit in der Mozartstadt.

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler (24 Länderspiele) war im Winter 2025 für rund 500.000 Euro vom 1. FSV Mainz 05 nach Salzburg gewechselt, konnte die Erwartungen jedoch nicht erfüllen.

Verletzungen und Reservistenrolle

Insgesamt absolvierte Onisiwo 43 Pflichtspiele für die Salzburger, erzielte jedoch nur vier Tore. Rückblickend spricht der Offensivspieler von einer schwierigen Phase mit Verletzungsproblemen.

"Ich bin mit einer ganz anderen Erwartung nach Salzburg gekommen. Ich wollte den einen oder anderen Titel holen", erklärte Onisiwo. Erst im letzten halben Jahr habe er wirklich durchtrainieren und seine Form stabilisieren können.

Auch die ständige Reservistenrolle sei für ihn frustrierend gewesen: "Leider bin ich erst in den letzten drei Partien in die Startelf gerutscht, das war für mich etwas zu spät."

Keine Verlängerung

Onisiwo bestätigte, dass Salzburg seinen Vertrag nicht verlängern wird. Für den gebürtigen Wiener kam diese Entwicklung allerdings nicht überraschend.

"Es war abzusehen, dass es nicht über den Sommer hinaus weitergehen wird", so der Stürmer, der sich dennoch professionell von seinem Klub verabschiedete.

Onisiwo macht weiter

Trotz des Abschieds aus Salzburg denkt der 34-Jährige nicht an ein Karriereende. Onisiwo will seine Laufbahn fortsetzen und hält sich dabei alle Optionen offen.

"Ich bin das erste Mal in meiner Profikarriere ein freier Spieler und habe mit meiner Familie entschieden, dass ich noch weiterspielen werde", erklärte er.

Wohin es ihn zieht, ist derzeit offen – er wolle die nächsten Schritte in Ruhe abwarten.