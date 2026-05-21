Der ÖFB musste vor der WM noch einen Rückschlag hinnehmen.

Ermin Mahmic (21) lief im März noch für das U21-Nationalteam auf, entscheidet sich mit Blick auf einen Platz im WM-Kader jetzt aber für Bosnien & Herzegowina.

Nominiert wurde der Legionär von Slovan Liberec jetzt auch erstmals. Sergej Barbarez beschreibt gegenüber "transfermarkt.at" jetzt die Gründe für die Einberufungen:

"Aus den vergangenen vier Spielen, wo wir als Team richtig gewachsen sind, haben wir einfach viel mitgenommen. Die Spieler, die diesen Weg mitgegangen sind, waren im Vorteil. Aber 26 Spieler muss man erst einmal berufen. Das ist eine Menge. Ermin Mahmic von Slovan Liberec ist neu dabei. Von ihm denken wir, dass er der nächste Shootingstar ist."

Geht es zu RB Leipzig?

Mahmic ist im zentralen Mittelfeld beheimatet und hat einen Marktwert von fünf Millionen Euro.

In der laufenden Saison verbucht der ehemalige Lafnitz-Profi 31 Einsätze und lieferte acht Treffer und fünf Assists. Gerüchte aus Bosnien bringen ihn auch mit RB Leipzig und Slavia Prag in Verbindung.

Vorläufig die Vorbereitung auf das Großturnier bestreiten wird auch der nachnominierte Sturm-Kicker Arjan Malic. Sollte der verletzte Haris Tabakovic rechtzeitig fit werden, muss er den Platz aber wieder räumen.

"Es sah nicht rosig bei ihm (Tabakovic, Anm.) aus, aber wir haben schon bewiesen, dass wir ab und zu über die Grenze springen können", meint der Teamchef.

Glücklich über Weg

Zusammengewachsen ist die Einheit speziell nach dem 3:1-Sieg über Rumänien, damit hatte man bei einem Gastspiel beim ÖFB-Team bei einem Sieg noch eine WM-Chance (Spiel endete 1:1).

"Ich habe sie angeschaut und gesehen, wie glücklich sie sind. Dass sie wissen, dass sie gut sind. Es gab von uns danach bewusst kein einziges Interview, in dem behauptet wurde, dass wir gegen Österreich, Wales oder Italien gewinnen werden. Ich war glücklich und recht zuversichtlich, dass unser Weg richtig gut ist", offenbart Barbarez.