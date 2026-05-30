Kurz vor WM: Ried-Juwel feiert Länderspiel-Debüt

Jussef Nasrawe hat kurz vor der kommenden Weltmeisterschaft sein erstes Länderspiel für den Irak absolviert. Im Testspiel gegen Andorra in Girona feierte der 19-Jährige beim 1:0-Sieg der Asiaten sein Debüt.

Nasrawe wurde in der 65. Minute für Ahmed Qasem eingewechselt und durfte damit erstmals internationale Luft auf A-Niveau schnuppern.

Irak erstmals seit 1986 wieder bei WM dabei

Der Irak steht vor seiner zweiten WM-Teilnahme der Geschichte – erstmals seit 1986. Entsprechend groß ist die Bedeutung der aktuellen Kaderfindung, bei der auch Nasrawe eine Rolle spielt.

Der Mittelfeldspieler war zuvor noch nicht für die A-Nationalmannschaft im Einsatz, wurde jedoch in den vorläufigen WM-Kader berufen und durfte sich nun im Testspiel beweisen.

Starke Leistungen bringen WM-Chance

Der 19-Jährige wurde von den Innviertlern im Winter verpflichtet und setzte sich dort in der Rückrunde als Stammspieler durch. In der ADMIRAL Bundesliga überzeugte der Offensivmann mit starken Leistungen im zentralen Mittelfeld.

Zuletzt zog Ried nach überzeugenden Auftritten auch die Kaufoption für den Leihspieler des FC Bayern München und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2027 aus.

Gute Karten für den WM-Kader

Mit seinem Debüt hat Nasrawe seine Chancen auf eine Teilnahme an der WM-Endrunde deutlich verbessert. Die endgültige Kaderentscheidung des Irak steht in den kommenden Tagen bevor. Sieben Spieler werden von Coach Graham Arnold noch aus dem Aufgebot gestrichen.