Nun ist die Tinte also trocken! Worüber am Mittwoch noch spekuliert wurde, vermelden Tags darauf beide Klubs als fix: Nicolas Capaldo verlässt den FC Red Bull Salzburg und unterschreibt beim HSV.

Die Hanseaten kehren in der anstehenden Saison nach sieben Jahren in die Deutsche Bundesliga zurück. Wie lange der Argentinier in der Hansestadt unterschreibt, gibt sein Neo-Klub nicht bekannt.

Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart, laut Medienberichten erhalten die Salzburger vom deutschen Bundesliga-Aufsteiger für den Mittelfeldspieler 4,5 Millionen Euro und eine 30-Prozent-Beteiligung bei einem Weiterverkauf.

"Bringt viel Energie ins Spiel"

"Er bringt viel Energie, Mentalität und Temperament mit, wovon unsere Mannschaft in der Bundesliga sowohl auf als auch abseits des Platzes profitieren wird. Zudem ist er mit 26 Jahren im besten Fußballeralter", so HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz.

Beim HSV erhält Capaldo die Rückennummer 24. "Der HSV ist ein großer Klub. Ich bin sehr glücklich, jetzt hier zu sein. Ich bin ein Spieler, der viel Energie ins Spiel bringt und in jeder Minute immer 100 Prozent gibt. Nun kann ich es kaum abwarten, mit meinen neuen Teamkollegen das Training aufzunehmen und hoffentlich eine erfolgreiche Saison zu spielen", wird Capaldo zitiert.

Salzburgs Sportdirektor Rouven Schröder verabschiedet den Mittelfeldspieler mit folgenden Worten: "Nico war über mehrere Jahre hinweg ein verlässlicher und wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, dafür gebührt ihm unser Dank. Er hat sich bei uns sportlich wie persönlich weiterentwickelt und wertvolle Erfahrungen gesammelt, die er nun in der deutschen Bundesliga einbringen wird. Wir wünschen ihm für diese neue Herausforderung beim HSV alles Gute und viel Erfolg."

Für die "Bullen" absolvierte Capaldo 126 Partien (15 Tore, zehn Assists) und bejubelte zwei Meistertitel und einen Cup-Sieg.

